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25.04.2020 - 03:07 |

Vuslat Ne Demek? Tdk'ya Göre Vuslata Ermek Nedir, Ne Anlama Gelir?

Vuslat kelimesi dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden birisidir. Vuslat kelimesinin ne anlama geldiğini öğrenmek mümkündür. Sizin için vuslat ne demek. Vuslat kelimesinin ne anlama geldiğini ve ne demek olduğunu aşağıda sizler için derledik.

Vuslat Ne Demek? Tdk'ya Göre Vuslata Ermek Nedir, Ne Anlama Gelir?

Vuslat kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Vuslat kelimesinin anlamı ise bir kişinin çok büyük bir muhabbet besleyen başka bir kişiye, aşkına ve sevgisine kavuşması demektir.  

 Vuslat Ne Demek? 

 Vuslat kelimesinin kökenine bakıldığında Arapça bir kelimedir. Bu sebeple Arapçadan dilimize geçmiştir. Çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Vuslat kelimesi iki farklı mana taşımaktadır. Birincisi; bir kişinin başka bir kişiye aşkına ve sevgisine kavuşması manasında kullanılır. İkinci anlamı ise; İslam dininde tarikatlarda kullanılan bir kavramdır. 

 TDK'ya Göre Vuslat Nedir? 

 Vuslat ermek Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde açıklanmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ve kelime manası ile vuslat kavuşmak anlamı taşımaktadır. Fakat vuslat kelimesi ermek fiili ile birlikte kullanıldığında tam bir mana ifade etmektedir. Böylece vuslata ermek Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre anlamı kavuşmak anlamında kullanılır. 

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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