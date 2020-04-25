Vuslat Ne Demek? Tdk'ya Göre Vuslata Ermek Nedir, Ne Anlama Gelir?

Vuslat kelimesi dilimize Arapçadan girmiş bir kelimedir. Vuslat kelimesinin anlamı ise bir kişinin çok büyük bir muhabbet besleyen başka bir kişiye, aşkına ve sevgisine kavuşması demektir.

Vuslat Ne Demek?

Vuslat kelimesinin kökenine bakıldığında Arapça bir kelimedir. Bu sebeple Arapçadan dilimize geçmiştir. Çok sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Vuslat kelimesi iki farklı mana taşımaktadır. Birincisi; bir kişinin başka bir kişiye aşkına ve sevgisine kavuşması manasında kullanılır. İkinci anlamı ise; İslam dininde tarikatlarda kullanılan bir kavramdır.

TDK'ya Göre Vuslat Nedir?

Vuslat ermek Türk Dil Kurumu Sözlüklerinde açıklanmıştır. Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre ve kelime manası ile vuslat kavuşmak anlamı taşımaktadır. Fakat vuslat kelimesi ermek fiili ile birlikte kullanıldığında tam bir mana ifade etmektedir. Böylece vuslata ermek Türk Dil Kurumu Sözlüğüne göre anlamı kavuşmak anlamında kullanılır.