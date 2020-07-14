Wayfair nedir, pedofili ve çocuk kaçakçılığı mı yapılıyor? Pedofili nedir, sosyal medyanın gündemine oturan Wayfair ne demek?

Wayfair ile ilgili iddialar dünyada büyük yankı uyandırdı. Mobilya ve ev eşyaları satan Wayfair'in çocuk ticareti yaptığı öne sürüldü. Sosyal medyanın gündeminde Wayfair ile ilgili detaylar yer alıyor. Pedofili ve çocuk kaçakçılığı iddiaları sonrasında Wayfair olayının detayları araştırılmaya başlandı.

Wayfair bir açıklama gerçekleştirdi. Endüstriyel ürünler sattıklarını ve fiyatların makul olduğu açıklamasında bulundu.Gelişmelerden sonra ise WAYFAİR sitesinde bahsi geçen ürünleri kaldırdı ve isimlendirme konusunda bir sorun olduğunu belirtti.

ÇARPICI AÇIKLAMALAR

Amerika'da bulunan gazeteci Ali Çınar bu iddialar üzerine açıklamalar yaptı. Çınar, detayları CNN TÜRK canlı yayınında anlattı.

İşte Ali Çınar'ın açıklamalarının satır başları:

Wayfair şirketi bir mobilya şirketi. e-ticaret yapan bir şirket. Amerika'da kayıp çocukların isimlerini alarak kendi ürünlerinin isimleri olarak kullanmışlar. Böylece e-ticaret yapmaya başlamışlar. Bu sadece sosyal medyada ve bazı Amerikan televizyon kanallarında kullanılan haberler. Wayfair kurum temsilcileri böyle bir şeyin kesinlikle olmadığını söylediler. İşin ilginç tarafı, ürünlerin üzerindeki kayıp çocukların isimlerinin yanı sıra fahiş fiyata satış rakamlarının yer alması dikkat çekti. Bu firma 9 milyar dolarlık bir hacme sahip büyük bir e-ticaret sitesi. Amerika'da kayıp çocuklarının isimlerinin bu ürünlere verilmesi büyük tepki çekti. Firma bu isimleri internet sitesinden kaldırdı. Bu da daha fazla şüphe yarattı. Resmi bir soruşturma olmasa da yetkililer işin üzerine gidileceğini söylüyorlar.

Ürünlerin ismini çocukların ismini koyduğu için, iddiaya göre daha sonra bu ürünleri alanlarla çocukları buluşturuyorlar. Teori bu şekilde. Firmanın internet üzerinden çocuk ticareti yaptığı söyleniyor. Tepki de buna yönelik. Yeni gelişmeler var. Kayıp çocukların bazılarının aileleriyle beraber olduğuna yönelik bilgiler de gelmeye başladı. O nedenle bunun ne kadar doğru olduğu da soru işareti taşıyor. Kesin bir kanıya varmak için henüz erken. Firma, neden bu ürünlere kayıp çocukların ismini koyduğunu ve neden fahiş fiyata ürünlerin satıldığını açıklayamıyor. Örneğin bir yastık 9 bin dolar.

PEDOFİLİ NEDİR?

Pedofili ya da sübyancılık, yetişkin bir kimsenin ergenlik öncesi çocukları veya ergenliğe yeni girmişleri cinsel açıdan çekici bulması ve cinsel eğiliminin çocuklara yönelik olmasına neden olan psikoseksüel rahatsızlık.