Whatsapp karanlık mod nasıl kullanılır? Whatsapp'a karanlık mod güncellelemesi geldi! (İOS, Android)

Whatsapp karanlık mod özelliğinin duyurulmasının ardından vatandaşar karanlık mod özelliği nasıl aktif hale getirilir sorusuna yanıt aramaya başladı. iOS ve Android kullanıcıları Whatsapp karanlık mod özelliğini merak içerisinde araştırmaya başladı. Peki Whatsapp karanlık mod özelliği iOS ve Android cihazlarda nasıl aktif hale getirilir?

WHATSAPP KARANLIK MOD NASIL AKTİF HALE GETİRİLİR?

iOS (iPhone) kullanıcıları için:

Ayarlar > Ekran ve Parlaklık > KoyuWhatsApp'ın karanlık modu özelliği uygulamanın "Ayarlar" bölümüne eklenmiş durumda. Kullanıcılar, WhatsApp'ın "ayarlar" menüsünde yer alan "tema seçimi" alt menüsü altından karanlık modla ilgili seçimler yapabiliyorlar. "Karanlık", "Aydınlık" ve "Pil Tasarrufuna Göre Ayarla" bulunuyor. Kullanıcılar, "pil tasarrufuna göre ayarla" seçeneğini aktifleştirdiklerinde WhatsApp, sisteme göre hareket ediyor.

Android kullanıcıları için: Ayarlar > Ekran > Gece Modu ya da Karanlık Mod

Eğer Android 10 kullanıcısı iseniz WhatsApp‘e geçiş yaptığınızda telefonunuz otomatik olarak işlemi gerçekleştiriyor.

Android 9 işletim sistemine sahipseniz, adımları manuel olarak gerçekleştirmeniz gerekiyor;

• WhatsApp Ayarları > Sohbetler > Tema > Koyu