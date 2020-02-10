William Faulkner'ın 1929'da yayımlanan ve klasikler arasına giren kitabını adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster

Kim Milyoner Olmak İster yarışması, bu akşam yeni bölümüyle ekranlara geliyor. ATV'nin fenomen yarışmasının bu akşamki bölümünde oldukça ilginç bir soru soruldu. İşte cevabı oldukça merak edilen o soru:

William Faulkner'ın 1929'da yayımlanan ve klasikler arasına giren kitabını adı nedir



Ses ve Öfke













