Wordpress Nedir, Avantajları Nelerdir? Wordpress İle Nasıl Site Kurulur?

Wordpress kullanımı kolay olması açısından çok fazla tercih edilmektedir. Bununla birlikte arama motorları ile uyumlu olması sebebi ile çok fazla tercih edilmektedir. Uygulama 2003 yılında geliştirilmeye başlanmış sonrasında 2005 yılında yaklaşık 900 bin kullanıcıya ulaşmıştır.



Wordpress Nedir, Avantajları Nelerdir?



Wordpress kişilerin teknik bilgiye ihtiyaç duymadan bir site kurmasını ve bu sitelerini yönetebilmelerini sağlayan bir sistemdir. Bir internet sitesi kurmak için öncelikle hosting ve domain almak gerekmektedir. İnternet siteniz ne kategoride olursa olsun ilk önce dijital bir kimliğinizin olması şarttır.



Hosting ve domain alma işlemlerinden sonra sitenin tasarımının yapılması gerekmektedir. Bunun için de kod bilmek gerekir. İşte tamda bu noktada wordpress kullanıcılara kolaylık sunmaktadır. Çünkü Wordpress sayesinde kişilerin kod ve teknik bilgi edinmelerine gerek yoktur.



Teknik bilgi edinmenin gerek olmaması sayesinde insanlar internette daha fazla site kurmaya başlamışlardır. Bu sebeple de Wordpress oldukça başarılı bir sistem haline gelmiştir.



Wordpress avantajları şu şekilde sıralanabilir;

● Wordpress uygulamasını kullanmak için herhangi bir ek ücret ödemeye gerek yoktur. Ancak internet sitesi açarken domain ve hosting almak için para ödemek gerekmektedir.

● Wordpress pek çok dosya türünü desteklemektedir.

● Wordpress açık kaynaklı olması sebebi ile sitede farklı çalışmalar uygulamanız mümkündür.

● Wordpress gelişmelerini takip etmeseniz de sistem tarafından düzenli bir şekilde bilgilendirilirsiniz.

Wordpress İle Nasıl Site Kurulur?

● Öncelikle Wordpress Türkçe paketi bulunan sistemi indirmeniz gerekir.

● Dosya içerisindeki sunucuyu sonrasında yüklemeniz gerekir.

● Tarayıcı kısmına sitenizin adını yazarak kurulumu başlatabilirsiniz.

● Ekranda kurulumu nasıl yapacağınız ile ilgili bilgiler bulunmaktadır. bu yönlendirmeleri takip ederek kurulumu kolaylıkla tamamlayabilirsiniz.