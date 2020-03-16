'Ya İstiklal Ya Ölüm' bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünü merakla bekleyen diziseverler "Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?" sorusunu sormaya başladı.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KONUSU

İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.

Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.

16 Mart 2020 günü yayımlanacak dizinin ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

İLKER KIZMAZ - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI CAMBAZ

DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP ADIVAR

OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA

MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY

RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE

HİLME CEM İNTEPE - GARİP

MELİS SEZEN - NAZAN

UMUT KARADAĞ

USHAN ÇAKIR

ALTAN ERKEKLİ

SERKAN ERCAN

YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri İstanbul'da özel platolarda gerçekleşiyor.