Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?
Bu akşam TRT 1'de 'Ya İstiklal Ya Ölüm' adlı yerli dizi başlıyor. Dizi İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatırken dizinin konusu, oyuncuları ve nerede çekildiği merak konusu oldu.
'Ya İstiklal Ya Ölüm' bu akşam TRT 1'de ekrana gelecek. Dizinin ilk bölümünü merakla bekleyen diziseverler "Ya İstiklal Ya Ölüm konusu nedir? Oyuncuları kimler? Nerede çekiliyor?" sorusunu sormaya başladı.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM KONUSU
İstanbul’un İtilaf devletlerince işgalinin yaşandığı 16 Mart 1920 ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi arasındaki altı haftalık tarihsel süreci anlatacak olan dizi, Milli Mücadele ruhunu ekrana taşıyacak.
Dizinin yayınlanan afişinde Mustafa Kemal karakterine hayat veren İlker Kızmaz, Topkapılı karakterine hayat veren Birkan Sokullu, Mehmet Akif karakterine hayat veren Mehmet Özgür, Halide Edip karakterine hayat veren Dolunay Soysert, Ali Fuat Paşa karakterine hayat veren Osman Sonant, İhsan Pere karakterine hayat veren Rıza Kocaoğlu, Galip karakterine hayat veren Hilmi Cem İntepe ve Nazan karakterine hayat veren Melis Sezen yer alıyor.
16 Mart 2020 günü yayımlanacak dizinin ilk bölümünde; İtilaf devletlerince işgale uğrayan İstanbul’un işgal günü ve sonrasındaki günlerde yaşadığı süreç ile Türk halkının işgal karşısında tek vücut olması anlatılacak.
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
İLKER KIZMAZ - MUSTAFA KEMAL ATATÜRK
BİRKAN SOKULLU - TOPKAPILI CAMBAZ
DOLUNAY SOYSERT - HALİDE EDİP ADIVAR
OSMAN SONANT - ALİ FUAT PAŞA
MEHMET ÖZGÜR - MEHMET AKİF ERSOY
RIZA KOCAOĞLU - İHSAN PERE
HİLME CEM İNTEPE - GARİP
MELİS SEZEN - NAZAN
UMUT KARADAĞ
USHAN ÇAKIR
ALTAN ERKEKLİ
SERKAN ERCAN
YA İSTİKLAL YA ÖLÜM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?
Ya İstiklal Ya Ölüm dizisinin çekimleri İstanbul'da özel platolarda gerçekleşiyor.