‘Yaban hayvan ticareti hemen yasaklanmalı’

Son 20 yılda SARS-CoV, MERS-CoV ve SARS-CoV-2 salgınlarının yaşandığını; MERS’in tek hörgüçlü develerden, SARS’ın ise misk kedileri veya yarasadan insanlara geçtiğini belirten TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu şunları söyledi: “İnsan sağlığını çok ciddi şekilde etkileyen viral hastalıkların yaban hayatı veya hayvanla ilişkili olduğu görülmektedir. Koronavirüsün hangi hayvan türünden geldiği halen bilinmiyor ama 25 milyar dolarlık bütçesiyle dünya ticaretinde önemli yer tutan yaban hayvanı ticareti bu süreçte yasaklanmalı. Doğanın dengesi için bu yasak zorunlu.”

‘Hijyene uyulmalı’

Kovid-19’un yayılmasının asıl sebebinin insandan insana bulaşma olduğunu dile getiren Eroğlu, “Evcil hayvanların Kovid-19 hastalığını yayabileceğine dair bir kanıt yok. Ama evcil hayvanlara dokunurken, bakımları yapılırken temel hijyen ve biyogüvenlik kurallarına uyulmalı. Kovid-19 hastası ya da tıbbi gözetim altındaki kişiler, evcil hayvanlarla yakın temastan kaçınmalı” dedi.

‘İyi pişirilmeli’

Prof. Dr. Deniz Naim Ayaz da bulaşmanın engellenmesi için açıkta satılan gıdalardan uzak durulması gerektiğini belirtti. Ayaz, “Gıdalarda etkin pişirme önemli. Gıda işletmecileri, yüzeyleri temiz tutmalı” diye konuştu.