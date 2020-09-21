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21.09.2020 - 07:00 | | MERT İNAN İstanbul

Yaban keçileri için umut veren karar

Salda için Türkiye Grubu ve A Platformu’nun Antalya ve Isparta’daki av ihalesine karşı açtığı yürütmeyi durdurma davasında ara karar çıktı.

Yaban keçileri için umut veren karar
MERT İNAN İstanbul

 

Mahkeme, Türkiye’de nesli tükenme tehlikesi altındaki 47 yaban keçisinin öldürülmesini kapsayan av ihalesinin yasal ve bilimsel gerekçelerine dair Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sunduğu yazılı savunmayı yeterli bulmayarak bakanlıktan ek bilgi ve belge talep etti. Doğa ve hayvan hakları savunucuları ise bakanlık izniyle yürütülen av turizmi ve avcılık faaliyetlerinin etik, hukuk ve bilim dışı olduğunu vurgulayarak bir kez daha yürütmenin iptalini istedi.

‘İhale yapılmasın’

Mahkemenin ara kararı sonrası, Salda İçin Türkiye Grubu, A Platformu, Vegan Derneği Türkiye (TVD), Hayvanlara Adalet Derneği (HAD), Yunuslara Özgürlük Platformu, Hayvan Hakları ve İzleme Komitesi (HAKİM) ve Hayvan Hakları ve Etiği Derneği ortak açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi: “Bilimsel araştırmalarla yaban keçilerinin neslinin tehlike altında olduğu ortaya konmuştur. Yasalara göre hayvanları ve doğal yaşam alanlarını korumakla yükümlü devlet kurumları, dünyada korumaya alınan türleri korumalıdır. Korunmadığı takdirde, taraf olunan uluslararası sözleşmelerin hükümlerine uymayan bir devlet yapısı ortaya çıkar. Av ihalelerinden hemen vazgeçilmelidir. Aksi halde Anadolu’da nesli tehlike altında olan yaban keçisi, çengel boynuzlu dağ keçisi, ceylan, yaban koyunu (endemik), kızıl geyik ve karaca türlerinden 798 birey öldürülecek ve bazı türler yok olabilecektir.”

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