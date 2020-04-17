Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler, film nerede ne zaman çekildi?

YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?



Tarihin en büyük felaketlerinden biri; Çernobil Faciası! Çernobil'in kahramanları ve kurbanları... Destansı bir aşk hikâyesi... Trabzonspor ve unutulmaz bir futbol sezonu 1996... Ve Kazım Koyuncu... Farklı yaşamlar, ortak kader, tek bir öykü... Aşk, fedakârlık, acılar, mutluluklar, umutlar ve ölümler... Etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız bir hikâye…Çernobil’den sonra eşini kanserden kaybeden ve sonrasında oğlunun da kanser olduğunu öğrenip tedavisi için Trabzon’a gelen ve burada Şenol’la tanışan Elena’nın hikâyesi…



Elena’yla tanıştıktan sonra O’na ilk görüşte aşık olan idealist, Trabzonspor’da oynama hayaliyle yaşayan ve aşkından dolayı Erkan’ın şike teklifini kabul eden Şenol’un imkansız aşk hikayesi…



Trabzonspor’un 1995-1996 futbol sezonunda şampiyonluğa koşarken son maçta kaybedilen şampiyonlukla yıkılan bir yuva ve intihara giden bir amigonun dramı… Ahmet’in hikayesi…



Ve Kazım Koyuncu… Şarkıları ve kişiliği ile milyonların gönlünde yer eden ve ölümüyle herkesi yasa boğan kişi… Bir Karadenizli olmasının yanı sıra tutkulu bir Trabzonspor taraftarı olan Kazım’ın çocukluğundan başlayan öyküsü bizi bir Anadolu çocuğunun tüm masumiyetiyle içine alır. Kazım Koyuncu’nun düşünceleri, çocukluk aşkı Seher’den memleket sevdası yüzünden vazgeçişi ve Çernobil mağduru olarak yıllar sonra kanserden aramızdan ayrılışı… Kazım’ın hikayesi… Bu farklı yaşamlar iç içe girmiş hikayesiyle Yağmur Kıyamet Çiçeği’nde hayat buluyor… Farklı yaşamlar, ortak kader, tek öykü…



YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI

Engin Hepileri- Kazım Koyuncu

Elena Viunova- Elena

Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu

Sait Genay- Halil

Serap Aksoy- Güllü

Ruhi Sarı- Saffet

Devrim Saltoğlu- Ahmet

Sevtap Özaltun- Seher

Settar Tanrıöğen- Erkan

Altan Erkekli- Cahit Koyuncu

Devrim Yakut- Saviye Koyuncu

Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit

Erkan Kolçak Köstendil- Şenol