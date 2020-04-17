Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir? Yağmur: Kıyamet Çiçeği oyuncuları kimler, film nerede ne zaman çekildi?
Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi bu akşam izleyecilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Dramatik bir hayat hikayesinin anlatıldığı filmle ilgili merak edilenleri bir araya getirdik. Peki merakla araştırılan Yağmur: Kıyamet Çiçeği filmi konusu nedir, oyuncuları kimler ve nerede çekildi?
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?
Tarihin en büyük felaketlerinden biri; Çernobil Faciası! Çernobil'in kahramanları ve kurbanları... Destansı bir aşk hikâyesi... Trabzonspor ve unutulmaz bir futbol sezonu 1996... Ve Kazım Koyuncu... Farklı yaşamlar, ortak kader, tek bir öykü... Aşk, fedakârlık, acılar, mutluluklar, umutlar ve ölümler... Etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız bir hikâye…Çernobil’den sonra eşini kanserden kaybeden ve sonrasında oğlunun da kanser olduğunu öğrenip tedavisi için Trabzon’a gelen ve burada Şenol’la tanışan Elena’nın hikâyesi…
Elena’yla tanıştıktan sonra O’na ilk görüşte aşık olan idealist, Trabzonspor’da oynama hayaliyle yaşayan ve aşkından dolayı Erkan’ın şike teklifini kabul eden Şenol’un imkansız aşk hikayesi…
Trabzonspor’un 1995-1996 futbol sezonunda şampiyonluğa koşarken son maçta kaybedilen şampiyonlukla yıkılan bir yuva ve intihara giden bir amigonun dramı… Ahmet’in hikayesi…
Ve Kazım Koyuncu… Şarkıları ve kişiliği ile milyonların gönlünde yer eden ve ölümüyle herkesi yasa boğan kişi… Bir Karadenizli olmasının yanı sıra tutkulu bir Trabzonspor taraftarı olan Kazım’ın çocukluğundan başlayan öyküsü bizi bir Anadolu çocuğunun tüm masumiyetiyle içine alır. Kazım Koyuncu’nun düşünceleri, çocukluk aşkı Seher’den memleket sevdası yüzünden vazgeçişi ve Çernobil mağduru olarak yıllar sonra kanserden aramızdan ayrılışı… Kazım’ın hikayesi… Bu farklı yaşamlar iç içe girmiş hikayesiyle Yağmur Kıyamet Çiçeği’nde hayat buluyor… Farklı yaşamlar, ortak kader, tek öykü…
YAĞMUR: KIYAMET ÇİÇEĞİ FİLMİ OYUNCULARI
Engin Hepileri- Kazım Koyuncu
Elena Viunova- Elena
Rıza Sönmez- Niyazi Koyuncu
Sait Genay- Halil
Serap Aksoy- Güllü
Ruhi Sarı- Saffet
Devrim Saltoğlu- Ahmet
Sevtap Özaltun- Seher
Settar Tanrıöğen- Erkan
Altan Erkekli- Cahit Koyuncu
Devrim Yakut- Saviye Koyuncu
Hüseyin Avni Danyal- Avukat Cahit
Erkan Kolçak Köstendil- Şenol