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10.10.2020 - 00:52 | | DHA

Yağmurdan kaçarken kanala düştü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde, başının üstünde çantasını tutarak yağmurdan kaçan kişi, yol kenarındaki açık bırakılan kanala düştü. Suya batan kişi kendini dışarı atarken, o anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yağmurdan kaçarken kanala düştü

Olay, akşam saatlerinde Karamürsel Amiral Caddesinde trafik ışıklarının olduğu mevkide meydana geldi. Başının üzerine çantasını tutarak yağmurdan korunmaya çalışan kişi, D-130 Karayolu'nda, yolun karşısına geçmek isterken açılan kanalı fark etmedi. Çevresinde duba bulunan ancak güvenlik şeridinin olmadığı kanala düşen kişi suya gömüldü. Suya batan kişi kendi imkanıyla dışarıya çıkarken, yol kenarında bulunan kişiler ise cep telefonu kamerasıyla o anları kaydetti. Cep telefonuyla kayıtta bulunan kişiler, yolun karşısına geçmeye çalışanları bağırarak uyarmaya çalıştı.

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