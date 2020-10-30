MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü
ABONE OL
30.10.2020 - 23:59 | | DHA

Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yağmurdan kaçmak için saklandığı yerde başına kereste düşen şahıs yaralandı.

Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

Olay, Ağaçişleri Sanayisi'nde meydana geldi. İşten çıkıp evine gitmek isteyen Fahrettin A. (46) yolda aniden bastıran yağmura yakalandı. Yağmurdan korunmak için yol kenarında bulunan alandaki kerestelerin altına girdi.

Yağmurla birlikte şiddetli rüzgarın da etkisiyle talihsiz adamın üzerine kereste düştü. Bir anda neye uğradığını şaşıran Fahrettin A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar yetişti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kafasına aldığı darbe sonucu kanlar içerisinde kalan şahıs sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Başına dikiş atılan Fahrettin A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yağmurdan kaçtı, saklandığı yerde başına kereste düştü

"Sakın korkma, geliyoruz!"Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, telefonla iletişim kurduğu Buse Hasyılmaz'ın enkaz altında yalnız olmadığını belirterek, "Anne ve babası yanında. Yanında dişçide olan iki kişi daha var. Onların da sağ salim olma ihtimali üzerinde duruyoruz. Ayrıca İnci var, Buse'ye yakın bir yerde." dedi. Öte yandan Buse'ye ulaşılma çalışmaları hızlandı. İşte detaylar...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son depremler listesi! Son dakika İzmir, Aydın Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Son depremler listesi! Son dakika İzmir, Aydın Kuşadası'nda deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Son gün 31 Aralık...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Ve açıldı! Mecidiyeköy'den Mahmutbey’e...

Dilay Kemer kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Sunucu Dilay Kemer kaç yaşındaydı?

Dilay Kemer kimdir, neden öldü, hastalığı neydi? Sunucu Dilay Kemer kaç yaşındaydı?

Sıradaki Haber