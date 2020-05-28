Yağmurlu havaya maskeleriyle renk kattılar

İstanbul’da yağmurlu havanın engel olamadığı çocuklar renkli yağmurluk ve maskeleriyle parklara renk katarken, Ege ve Akdeniz’de sıcak havadan bunalan minikler ellerinde dondurmalarıyla sahillere akın etti. Başkent Ankara’da sokağa çıkma kısıtlaması 11.00-15.00 saatleri arasında kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar, soluğu parklarda aldı. İzmirli çocuklar kısıtlamadan muaf tutuldukları saatlerde yağışa rağmen park ve oyun alanlarına akın etti. Muğla’da ise çocuklar havanın sıcak olduğu saatlerde gölgelik alanları tercih etti.