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17.05.2020 - 20:25 |

Yahşi Batı filmin ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filmi başrol oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Ömer Faruk Sorak'ın yönetmenliğinde çekilen 2010 ypaımı Yahşi Batı filmi vizyona girdiği tarihte puanları toplamıştı. Aradan yıllar geçmesine rağmen keyifle izlenen Yahşi Batı'nın oyuncu kadrosunda kimler var?

Yahşi Batı filmin ne zaman, kaç yılında çekildi? Yahşi Batı filmi başrol oyuncuları kimler? İşte oyuncu kadrosu

Senaryosunu Cem Yılmaz'yın yazdığı müziklerini Ömer Özgür'ün üstlendiği Yahşi Batı'nın yapımcı kadrosunda ise Murat Akdilek, Cem Yılmaz ve idari yapımcı olarak Oğuz Peri yer alıyor.

19. Yüzyıl'da özel bir görev kapsamında padişah tarafından Amerika'ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında taşıdıkları değerli elması, treni durduran haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili dönemin revaçta olan işlerinden birine atılırlar. Kasabalarda aranan azılı suçluluların peşine düşüp ödül avcısı olan ikilinin maceralı yolculuğu sadece bunlarla sınırlı kalmaz. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açan ikiliyi fazlasıyla eğlenceli maceralar beklemektedir.

YAHŞİ BATI OYUNCU KADROSU

Cem yılmaz: Aziz Bey
Ozan Güven: Lemi Bey
Demet Evgar: Susan Van Dyke
Zafer Algöz: LLoyd
Özkan Uğur: Kızılkayalar
Cansu Dere: Mary Lou
Bünyamin Durgut: Atını Yıkatan Kovboy
Yılmaz Köksal: Sheriff Ceko
Johnny Lesh: Mehmet Ppolat
Mary Ann: Demet Tuncer
Sheriff Murphy: Süleyman Turan

Kütahya'da 3 köy ve 1 mahalle karantinaya alındıKütahya'da Kabaklar, İnceğiz, Ortaca köyleri ile Yalnızsaray Mahallesi koronavirüs vakaları görülmesi üzerine 14 gün karantinaya alınarak giriş ve çıkışlara kapatıldı.
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