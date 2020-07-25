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25.07.2020 - 16:33 | | DHA

Yakaladığı balığı eve getirip küvete koydu

Sakarya'nın Adapazarı İlçesi’nde yaşayan Resul Kuyu, yakaladığı 11 kilo 300 gram ağırlığındaki sazanı, çocuklarına göstermek için hazırladığı düzenekle evine getirip banyodaki su doldurduğu küvete koydu.

Yakaladığı balığı eve getirip küvete koydu

Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesinde yaşayan Resul Kuyu, arkadaşlarıyla birlikte balığa gittiği Bilecik’te yaklaşık 11 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı. Balığın fotoğrafını cep telefonuyla eşine gönderdi.

Fotoğrafı gören Kuyu'nun ikiz çocukları Ali Asaf ve Elif Su babalarından balığı canlı olarak eve getirmesini istedi. Bunun üzerine hazırladığı düzenekle balığı eve getiren Kuyu, evin banyosunda bulunan küveti suyla doldurup, balığı buraya koydu.

Bir süre sonra balığın yavrulamak üzere olduğunu fark eden kuyu, balığı Sakarya’da bulunan bir gölete saldı.

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