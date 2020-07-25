Yakaladığı balığı eve getirip küvete koydu

Adapazarı İlçesi Yağcılar Mahallesinde yaşayan Resul Kuyu, arkadaşlarıyla birlikte balığa gittiği Bilecik’te yaklaşık 11 kilo 300 gram ağırlığında sazan yakaladı. Balığın fotoğrafını cep telefonuyla eşine gönderdi.

Fotoğrafı gören Kuyu'nun ikiz çocukları Ali Asaf ve Elif Su babalarından balığı canlı olarak eve getirmesini istedi. Bunun üzerine hazırladığı düzenekle balığı eve getiren Kuyu, evin banyosunda bulunan küveti suyla doldurup, balığı buraya koydu.

Bir süre sonra balığın yavrulamak üzere olduğunu fark eden kuyu, balığı Sakarya’da bulunan bir gölete saldı.