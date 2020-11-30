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30.11.2020 - 09:46 | | İHA

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dedi

Bursa'da cezaevine oğlunu ziyarete giden Sadık Çayır'ın, husumetlileri tarafından öldürülme anı güvenlik kameralarına yansırken, olayın şüphelisi Cinayet Büro ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin emniyetteki ifadesinde, "Arkadaşımın öcünü aldım" dediği öğrenilirken, suç aleti silah; olayın işlendiği yerin 2 kilometre ilerisinde yeşillik alanda bulundu.

Yakalandı! 'Arkadaşımın öcünü aldım' dedi
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
Taksici, oğlunu ziyarete gittiği cezaevi önünde 9 kurşunla öldürüldü
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Bursa'da daha önce iki grup arasında çıkan kavgada bir kişinin ölümüne sebep olan oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır (57), husumetlisi olduğu kişiler tarafından cezaevi önünde 9 kurşunla vurularak öldürüldü. Kan donduran olayda, yaşananlar saniye saniye kameraya yansıdı. 9 kurşun isabet eden Çayır hastanede hayatını kaybederken, saldırgan ise kaçtı.

 

SALDIRI ANI İSE SANİYE SANİYE GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

6 ay önce Darmstad Caddesi'nde taksici Sadık Çayır ile oto kiralama şirketi sahibi ve çalışanları arasında park meselesi yüzünden silahlı kavga çıkmış, kiralama şirketinden Serdar Umur hayatını kaybederken, aralarında Sadık Çayır'ın da bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Kavga ile ilgili olarak Alican Çayır tutuklanmıştı.

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9 kurşunla öldürüldü! Cinayet anı kameraya yansıdı

Oğlunu ziyarete giden baba Sadık Çayır ise geçtiğimiz hafta ziyaret için cezaevi önünde beklerken silahla vurularak hayatını kaybetti. Zanlının kimliğini tespit eden Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüpheli S.K.'yı (28) saklandığı yerde gözaltına aldı.

Şüpheli S.K. emniyetteki sorgusunda cinayeti işlediğini kabul ederek, " Arkadaşımın öcünü aldım" dedi. Cinayet Büro ekipleri tarafından yapılan aramalarda ise, suç aleti silah olayın yaşandığı Ceza İnfaz Kurumuna 2 kilometre uzaklıktaki yeşillik alanda bulundu. Şüpheli S.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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