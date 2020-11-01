Yakalandı! Deprem bölgesinde dağıtılanları satmaya çalışırken görüntülendi

Deprem bölgesinde vatandaşlara gıda yardımı dağıtımı yapıldığı sırada bir kişinin sürekli sıraya girdiğini ve aldığı yardımları poşetlerle taşıdığını fark eden bir vatandaş, o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

Söz konusu kişinin aldığı yardım malzemelerini sahibi olduğu büfeye götürerek sattığını gören vatandaş, büfe sahibine tepki gösterdi ve durumu polis ekiplerine bildirdi.

Siber polis ekibi, kimliğini tespit ederek yakaladı

Sosyal medyada yayınlanan görüntüler büyük tepki çekerken, Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlarla mücadele birimleri söz konusu kişinin kimliğini belirlemek üzere çalışma başlattı.

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu yardım malzemelerini sattığı belirlenen kişinin Y.Ş. olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri Y.Ş'yi evinde gözaltına aldı.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce, sosyal medyadan duyurdu

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bir sosyal medya hesabından yayınlanan söz konusu görüntüleri paylaşarak, "Az önce yakalandı. Tabii ki Türk Polisi" ifadesini kullandı.