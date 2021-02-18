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18.02.2021 - 10:54 | | DHA

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran görüntü

Adana'da ihbar üzerine baskın yapılan bir markette satışa hazır vaziyette 250 kilo tarihi geçmiş et ve tavuğa el konuldu. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince el konulan etler götürülerek imha edildi.

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi! Mide bulandıran görüntü

Adana Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Dogankent Mahallesi'nde bir marketin son kullanma tarihi geçmiş tavuk eti ve kıyma sattığı ihbarı üzerine harekete geçen Adana Kasaplar Odası, Yüreğir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleriyle markete baskın yaptı. Market içerisindeki dondurma dolabını açan ekipler, tarihi geçmiş ve bozulmuş kilolarca tavuk, et ve kıymayla karşılaştı. Tek tek ürünlerin tarihlerini kontrol eden ekipler, tamamının tarihinin geçtiğini ve üzerinde etiket olmayan onlarca kıymanın ise bozuk olduğunu tespit etti. Tarım İl Müdürlüğü ekiplerine haber verilmesi üzerine yaklaşık 250 kilogram ete, imha edilmek üzere el konuldu.

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü

Yabancı uyruklu iş yeri sahibi Abdulaziz Safiye’ye, tarihi geçen ürün satmak ve etiketsiz et sattığı için 7 bin 250 lira para cezası kesildi. Bu sırada hijyen kurallarını hiçe sayan iş yeri sahibinin rahat tavırları ise dikkat çekti.

Öte yandan markette bulunan ürünlerin hijyen kurallarına aykırı olduğu ve bir dolabın üzerinde açık vaziyette baklava satışı yapıldığı da gözlendi.

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü

Yakalanmasa vatandaşa yedireceklerdi Mide bulandıran görüntü

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