Yakalı Toy Kuşu av kurbanı mı?

Dünyanın uçabilen en büyük kuşları arasında bulunan ve sadece 10 bin tane kaldığı düşünülen toy kuşlarının avlanması uluslararası kurallarla yasak. Türkiye’de Muş ve civarında yaklaşık 500 tane kaldığı tahmin edilen toy kuşlarından biri Trabzon’da yaralı ve bitkin şekilde doğaseverler tarafından bulunmuştu.

‘Sinyal kesildi’

Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından kırmızı listeye alınan toy kuşu 20 Ekim’de Akçaabat’ta tedaviye alındı. Bakımını yapan kuş gözlemcilerinin Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen toy kuşunun Kazakistan’da neslinin devamı için üretildikten sonra takip cihazıyla doğaya salındığı tespit edildi. Ekim ayı sonunda Gümüşhane’den tekrar doğaya bırakılan kuştan Yozgat kırsalındayken sinyalin kesilmesi üzerine doğaseverler harekete geçti. Bölgeye giden doğaseverler, toy kuşunun Yozgat’ın Sorgun ilçesinde avcılar tarafından vurulduğunu duyurdu. Duyuruyu Türkiye’nin önde gelen kuş gözlemcilerinden ve kuş fotoğrafçılarından Emin Yoğurtçuoğlu yaptı. Yoğurtçuoğlu, Twitter hesabından “Bizim 10 gün boyunca toparlaması için uğraştığımız yakalı toy, Türkiye’den çıkamadan vurularak öldürülmüş. Cesedini Yozgat kırsalında bulduk. Üzerinde az miktarda saçma ve kanadında kan izleri var. Üzgünüm” mesajını yazdı. Bu mesaj sonrası sosyal medyada, avcılığa yönelik bir tepki oluştu.

Kuşun vurularak ölüsünün toprağa gömüldüğü iddia edilen Sorgun’a bağlı Osmaniye köyü kırsalında dün jandarma tarafından arama çalışması başlatıldı. Dronla havadan da desteklenen çalışma sırasında yakalı toydan herhangi bir ize rastlanmadı. Akşam saatlerinde ulaştığımız Yoğurtçuoğlu ise, “Kuştan sinyal kesildi. Öldürüldüğünü sanıyoruz. Kaçak ya da yasal avcılıkla avlansa da bizim için öldürülmüştür. Ekip arkadaşlarımız kırsal alanda bulup doğaya bırakmışlar” dedi. Trabzon’da kuşun bakımını üstlenen ve ona ‘Lazize’ ismini veren Hakan Kahraman ise önceki gün, sinyalin peşinden gittiklerini ve kuşu vurulmuş halde bulduklarını söylemişti.

Avcılar: İzine rastlayamadık

Yozgat Avcılar, Atıcılar, Balıkçılar Derneği Başkanı Metin Ekinci ise, “Jandarmamız burada, herhangi bir ize rastlamadık, ben asılsız diye düşünüyorum. Avcı bunu yapmaz. Yozgat avcıları olarak çok dikkat ediyoruz, yasak avlara müsaade etmeyiz” dedi. Öte yandan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün de konuyla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.