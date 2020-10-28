MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...
ABONE OL
28.10.2020 - 23:21 | | DHA

Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...

İzmir'de Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu (39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, Tersane Mahallesi Şehit Asım Aksoy Caddesi üzerinde bulunan pimapen üretimi yapan iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Ekşioğlu ile aralarında husumet bulunan bir kişi Ekşioğlu'nun iş yerine geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, ismi öğrenilemeyen şüpheli Ekşioğlu'na tabancasıyla 3 el ateş edip olay yerinden kaçtı.

Yakınları sinir krizi geçirdi Katil aranıyor...




Silah sesini duyan komşuları iş yerine geldiğinde, Ekşioğlu'nu kanlar içerisinde yerde yatarken görünce durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede Ekşioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Ekşioğlu'nun cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurum'u morguna kaldırıldı. Olay yerine gelen Ekşioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi.


Yakınları sinir krizi geçirdi Katil aranıyor...


GÜVENLİK KAMERALARI İNCELEMEYE ALINDI

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlatırken çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

İzmir'de silahlı saldırıİzmir'in Karşıyaka ilçesinde, aralarında husumet olduğu ileri sürülen kimliği belirsiz kişi Engin Ekşioğlu'nu(39) iş yerinde tabanca ile vurarak öldürdü. Olayın ardından polis ekipleri, kayıplara karışan cinayet firarisini yakalamak için çalışma başlattı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

2020 ABD Seçimleri

Gün Kaldı



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

En güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

En güzel, en anlamlı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları ve sözleri... Kısa-uzun, resimli bayram mesajları...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Kırılma noktası...

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Çukur çetesini bu görüntüler yakalattı

Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...

Yakınları sinir krizi geçirdi! Katil aranıyor...

Sıradaki Haber