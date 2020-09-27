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27.09.2020 - 17:54 | | İHA

Yakınlarının saldırdığı ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı öldü!

Bingöl’de bir mezrada attan düşen genç için gönderilen ambulansa yaralı yakınları saldırdı. Camları kırılan ambulansla hastaneye ulaştırılan yaralı, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay, Karlıova ilçesine 45 kilometre uzaklıktaki Bağlıisa köyüne bağlı Ulupınar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mikail Tunğal (16) attan düşerek ağır yaralandı. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerine ulaşınca yaralı yakınları tarafından saldırıya uğradı. Saldırıda ambulansın camları kırıldı. Sağlık ekipleri, saldırıya rağmen yaralı genci alarak camı kırılan ambulansla Karlıova Devlet Hastanesine yetiştirdi. Fakat yaralı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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