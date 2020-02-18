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18.02.2020 - 12:46 | | DHA

Yakup Süt soruşturmasında yeni gelişme! 4 kişi tutuklandı

İstanbul’da düzenlenen suç örgütü operasyonunda gözaltına alnına 55 kişiden 22'si adliyeye sevk edildi.

Yakup Süt soruşturmasında yeni gelişme! 4 kişi tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında 14 Şubat'ta operasyon yapan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaklaşık 1 yıldır takip edilen Yakup Süt'ün de aralarında bulunduğu 55 kişiyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin birçok yağma, tehdit ve silah ticareti olayına karıştığı öğrenildi. Yakup Süt ve adamları ile birlikte Yakup Süt'ün suç çetesinin bir alt grubu olduğu öğrenilen bir çetenin üyeleri de yapılan operasyonlarda yakalandı. İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleşen ve faili belirlenemeyen yağma ve tehdit olaylarının da faillerinin Yakup Süt ve adamları olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan 55 şüpheliden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kalırken, 18 şüpheli Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ev hapsine mahkum edildi. Şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest kalırken, 8'i adliyedeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 33 şüphelinin ise Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

 

 

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