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11.07.2020 - 16:16 | | AA

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'şort giydiği için dövüldü' iddiasına açıklama

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı, Çınarcık ilçesinde bir kadının şort giydiği için darp edildiği iddiası üzerine başlatılan soruşturmanın titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan 'şort giydiği için dövüldü' iddiasına açıklama

 

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bazı medya kuruluşları ve sosyal medya platformlarında Çınarcık'a bağlı Koru beldesinde B.N.A'nın şort giydiği gerekçesiyle H.A. tarafından darp edildiği iddiasıyla ilgili farklı yorumlarda bulunulduğu belirtildi.

B.N.A'nın şikayeti üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı olarak soruşturma başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: 

"Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi üzerine Yalova Sulh Ceza Hakimliğince şüpheli H.A. hakkında adli kontrol kararı verilmiştir. Müşteki B.N.A, sağlık durumuyla ilgili kati rapor alması için Adli Tıp Kurumuna sevk edilmiştir. Ayrıca H.A'nın atipik psikoz hastalığı bulunduğu yönünde şüphe bulunduğundan alınacak raporun sonucuna göre şüpheli hakkında akıl hastalarına özgü güvenlik tedbirlerine hükmedilmesi için ilgili mahkemeden talepte bulunulacaktır. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir."

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