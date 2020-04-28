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28.04.2020 - 10:25 | | İHA

Yalova’da 213 kişi karantinaya alındı!

Yurt dışında yaşayan vatandaşların ülkeye getirilme süreçleri devam ediyor. Ülkeye giren bu vatandaşların bir bölümü de Yalova’nın Çınarcık ve Termal ilçelerindeki KYK yurtlarında karantina altında tutulmaya devam ediyor. Yalova’da toplamda 213 kişi karantinada bekletiliyor.

Yalova’da 213 kişi karantinaya alındı!

Corona virüs tedbirleri kapsamında yurt dışından ülkemize uçaklarla getirilen Türk vatandaşları 14 gün boyunca karantina altında tutuluyorlar. Yalova da ülkedeki karantina noktalarından birisi. Bugüne kadar yurt dışından gelen 356 kişi KYK’nın Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarında karantina altına alındı.

Havalimanından AFAD tarafından alınan vatandaşlar yüksek güvenlik altında Yalova’ya getiriliyor ve ardından da kalacakları yurtlara dağıtılıyorlar. Bugüne kadar 143 kişi karantina sürecini tamamlayarak evlerine gönderildiler. Ancak halen Termal ve Çınarcık ilçelerindeki yurtlarda 213 kişi daha karantina altında tutulmaya devam ediliyor. Bu süreçte karantinada tutulan vatandaşların tüm ihtiyaçlarını da AFAD Yalova İl Müdürlüğü karşılıyor.

 

 

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