Yalova'da çatıda sıkışan yavru sansarlar kurtarıldı

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, Çınarcık ilçesinde müstakil bir evin çatısında sıkışan yavru sansarlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Çınarcık Şefliği ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlk müdahalesinin ardından Yalova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yavru sansarlar, burada tedavi altına alındı.

Veteriner İşleri Müdürü Erkut Ferhatoğlu, evin çatısına sıkışan yavru sansarların ilk müdahalesinin Çınarcık'ta görevli ekipler tarafından yapıldığını belirtti.

Ferhatoğlu, yavru sansarların bakımlarının müdürlükte devam ettiğini kaydederek, "Bakımlarının tamamlanmasının ardından yavru sansarları doğaya bırakacağız." dedi.