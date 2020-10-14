Yamaçta mahsur kaldılar! Yardımlarına AFAD koştu

Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.
Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.
Sarıyer'de genç kız arkadaşlarıyla sahilde otururken denize atladıİstanbul Sarıyer'de, arkadaşlarıyla sahil kenarında sohbet ederken denize atlayan Aleyna Özçelik, vatandaşlarca kurtarıldı. Sahil Güvenlik ve itfaiye ekiplerince denizden çıkarılan Özçelik, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.