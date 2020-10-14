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14.10.2020 - 22:43 | | İHA

Yamaçta mahsur kaldılar! Yardımlarına AFAD koştu

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yamaçta mahsur kalan 3 kişi jandarma ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

Edinilen bilgilere göre, Çevlik ve Arsuz yolunda bulunan yamaça inen 3 kişi geri çıkmak istedikleri zaman yamacın yüksekliğinden kaynaklı oldukları yerde mahsur kaldı.

Ekiplerden yardım isteyen 3 kişi jandarma ve AFAD personelinin halat yardımıyla oldukları yerden çıkarıldı.

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