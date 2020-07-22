Yan Anlam Nedir, Özellikleri Nelerdir? Örnek Cümleler İle Yan Anlam Konu Anlatımı

Cümlelerin ve anlatılmak istenen durumun daha kolay şekilde karşı tarafa aktarılması için yan anlam kullanılır. Birçok farklı kelime üzerinden gerçek anlamın ele alınarak zamanla ortaya çıkan değişmiş hali değerlendirilir. Özellikle öğrenciler açısından iyi bilinmesi gereken güçlü dilbilgisi konuları içerisinde yer alır.

Yan Anlam Nedir, Özellikleri Nelerdir?

Herhangi bir sözcüğün temel, yani gerçek anlamı ile bağlantılı şekilde, zaman içinde meydana gelen farklı anlamları yan anlam olarak bilinmektedir. Genel olarak sözcüğün gerçek anlamının dışında kullanılan yan anlam, kelimenin biraz da olsa gerçek anlamını taşımasına olanak veren bir yapıdır. Bu konuda genelde yakıştırma ve benzerlik etkisi kullanılarak kelimeler üzerinden yan anlam değerlendirilir.

Bir örnek vermek gerekirse, ‘göz’ kelimesi ele alınabilir. İlk bakışta gerçek anlamı ile insan yapısında önemli bir görevi bulunan organ olarak öne çıkıyor. Fakat, ‘çantanın gözü’ kelime grubu üzerinden ise yan anlama sahip hale geliyor. Bu noktada benzetme gerçekleştirilmekte ve yan anlam ile beraber gerçek anlam biraz tutularak kullanım sağlamaktadır. Bu özellikleri ile beraber yan anlam cümle içerisinde birçok farklı kelime ile beraber herhangi bir durumum daha kolay biçimde ifade edilmesine fırsat tanımaktadır.

Örnek Cümleler ile Yan Anlam Konu Anlatımı

Örnek cümleler ile yan anlam konusu daha iyi idrak edebilir. Bu konuda ele alabilecek birçok farklı kelime olduğundan dolayı, gerçek anlamının benzetme üzerinden ele alınması cümle içerisinde gösterilebilir. Ancak bundan önce bir kelime daha üzerinden örnek vererek konuyu biraz daha açmak işe yarayabilir. Mesela, ‘düşmek’ sözcüğü ele alınsın. ‘’Cüzdanın yere düştü.’’ Cümlesinde ‘düşmek’ kelimesi gerçek anlamıyla değerlendirilmektedir. Ancak, ‘’bu yıl dolar hiç düşmedi.’’ şeklinde cümle kurulduğu zaman ise bu kelime yan anlama sahip şekilde ele alınmaktadır.

‘’Mahallenin sırtlarına ağaç dikmeye karar verdiler.’’ (arka kısmı)

‘’O başı kırık çiviyi kullanma.’’ (Çivinin tepe kısmı)

‘’Köprünün ayağı oldukça zayıf görünüyor.’’ (Köprüyü tutan beton kısımlar)

‘’O kapı koluna dikkat et.’’ (Kapıyı açmak için tutma kısmı)

Bu şekilde daha birçok farklı örnek üzerinden cümle kurulumu gerçekleştirebilirsiniz. Dil bilgisinin oldukça basit kuralları içerisinde yer aldığını söylemek mümkün. Birkaç örnek ile beraber kolayca anlayabilirsiniz.