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22.05.2020 - 23:07 | | AA

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki 2 katlı bir ev çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler

İsmet (69) ve Şerif Hanım Mutluay'a (65) ait Üreğil Mahallesi'ndeki 2 katlı müstakil evde iftar saatinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Tüm evi saran alevlere müdahale eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Gözyaşları içinde evlerinin yanışını izleyen çifte, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri yardım etti.

Yanan evlerini gözyaşları içinde izlediler



Yangında 2 katlı ev tamamen kullanılamaz hale gelirken, Mutluay çiftini komşuları teselli etti.

 

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