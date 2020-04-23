Yangaz Ne Demek? Yangaz Kelimesinin Anlamı Nedir?

Daha çok Karadeniz bölgesinde kullanılan yangaz kelimesi, Türk Dil Kurumu açısından bakıldığında ‘gürültü etmek’ anlamına gelmektedir. Ayrıca bu gibi birçok değişik anlamları üzerinden de yangaz kelimesi cümle içerisinde kullanılabilmektedir.

Yangaz Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Yangaz kelimesi son dönemlerde televizyonda ve yazılı basında çok sık karşılaşılan sözcükler arasında yer alıyor. Bu kelimenin değişik anlamlarının bulunduğunu dile getirmek mümkün.

- Gürültü etmek,

- Haylaz,

- Yalancı,

- Her türlü numarası olan,

- Pis ve kötü işler çeviren,

Bu gibi farklı anlamları üzerinden kullanılan yangaz kelimesi, bir dizi projesinde kullanılması ile birlikte halka da yansımış durumda. Yavaş yavaş ülke çapında yaygınlık gösteren bu kelimeyi değişik cümleler üzerinde kullanmak mümkün. Özellikle herhangi bir kişi ya da bireyin yaptığı hareket ve kişiliğine uygun şekilde değerlendirilmektedir.