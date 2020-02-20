MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı!
ABONE OL
20.02.2020 - 15:39 | | İHA

Yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı!

Bartın’da Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurdalık deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Yangın 15 saat sonra kontrol altına alındı!

Edinilen bilgilere göre, Kurtköy mevkisinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir demir çelik fabrikasının hurda deposunda çıkan yangın uzun süren çalışmalar neticesinde kontrol altına alındı. İl, ilçe ve belde belediye itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında ekipler soğutma çalışmalarını sürdürürken, alandaki hurda demirlerin taşınmasına da başlandı. Yaklaşık 500 ton hurda demirin bulunduğu depoda kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar yüzünden çıkan yangında alandaki lastik ve madeni yağlar tutuştu.

İş makineleri ve kamyonların gece boyunca kireç ve kumla mücadele ettiği yangında kızgın hale gelen demirler su ile mücadeleyi etkisiz kıldı. Bartın Belediyesinin yanı sıra, 5 ilçe ve beldenin itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 saat sonra sonuç alınabildi.

 

 

İran’da halk can alan yeni tip koronavirüsten endişeliİran’ın Kum kentinde yeni tip koronavirüsün bulaştığı iki kişinin hayatını kaybetmesinin ardından Tahran’da vatandaşlar, vakanın artmasından endişe duyuyor ve maskeyle geziyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı

MEB'den okullara 'zorbaca içeriğe sahip oyunlara' karşı uyarı

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Karar çıktı artık zorunlu! Memur işçi milyonları ilgilendiriyor

Doğru doz ne? İşte cevabı

Doğru doz ne? İşte cevabı

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Türkiye 'Felsefeci Atakan'ı tartışıyor! Oyun da oynamayı unutma

Sıradaki Haber