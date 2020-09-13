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13.09.2020 - 15:58 | | DHA

Yangın çıkan evde koca öldü, eşi ve 2 çocuğu kurtuldu

Çorum'da bir apartmanın 5'inci katında çıkan yangında anne ve 2 çocuğu, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtulurken, odada mahsur kalan baba Murat Şengöz (31), hayatını kaybetti.

Yangın çıkan evde koca öldü, eşi ve 2 çocuğu kurtuldu

Mimar Sinan Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın en üst katında Şengöz ailesine ait dairede sabah saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına uykuda yakalanan anne ve 2 çocuğu, uyanıp, kendi imkanlarıyla daireden çıkarak kurtulurken, baba Murat Şengöz ise odada mahsur kaldı. Kadının çığlıkları ve binadan dumanlar yükseldiğini fark eden komşularının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yangına uykuda yakalanan Murat Şengöz, yatak odasında mahsur kaldı. Dumandan etkilenen Şengöz bulunduğu odadan ekiplerce çıkarıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar da oluşan Şengöz, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Kentte kuaför olduğu öğrenilen evli ve 2 çocuk babası Şengöz'ün cenazesi, otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Son dakika... Bakan Akar Kaş'ta! Flaş Meis Adası çağrısıGelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Meis Adası'nın karşısında bulunan Kaş'ta açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, Meis Adası'nın silahsızlandırılmasının gerektiğini belirten Bakan Akar, 'Biz diyalogdan yanayız, siyasi çözüm bulunmalı' dedi. Akar, 'Barıştan yanayız ama haklarımızı çiğnetmeyiz. Yunan halkının, Macron liderliğindeki girişimlere kapılmaması, Macron'un kendini kurtarma operasyonlarına meze olmaması lazım. Sayın Macron'un politikalarının iflas ettiği açık seçik görülüyor' açıklamasını yaptı.
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