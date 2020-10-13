Yangın nöbeti!

Hatay’ın Belen İlçesi’nde cuma günü sabah saatlerinde ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle ilçedeki yerleşim yerlerine sıçradı. İssume, Müftüler, Fatih ve Sarımazı mahallelerini etkileyen yangın daha sonra İskenderun ve Arsuz ilçesindeki birkaç mahalleye de zarar verdi. Can kaybının yaşanmadığı yangın kontrol altına alınsa da yangın çıktığı bölgelerde vatandaşların tedirginliği sürüyor. Ekiplerin yangın bölgesindeki soğutma çalışmaları ise devam ediyor.

Yangında en fazla zararın görüldüğü Belen İlçesi Fatih Mahallesi’ndeki vatandaşlar, olası bir yangına karşı gece nöbet tutuyor. Yangında evleri zarar gören bazı vatandaşlar da, yangının bilinçli çıkarıldığını iddia ederek, yanan yerlerin eski fotoğraflarına bakıp duruma tepki gösterdi.

‘Tetikte bekliyoruz’

Fatih Mahallesi’nde olası bir yangına karşı nöbet tutuklarını söyleyen Süleyman Güven(32), “Her ihtimale karşı tetikteyiz. Yeniden bir yangın çıkarılmasından korkuyoruz. Nöbeti tek de tutmuyoruz. Bizimle birlikte polisler de nöbette. Bu yangın bilinçli çıkarıldığı açık. Bir kez yakan bir daha yakar diye düşünüyoruz. Tehlike tamamen sona erip, yakanlar yakalanana kadar nöbetimiz devam edecek” dedi.

‘Çok korkunçtu’

Yangında alev toplarının içinden 3 yaşındaki oğluyla birlikte çıkmayı başaran Gökhan Şahin’in (36) kaçış anları ise film sahnesinden farksızdı. Şahin yaşadıkları dehşet dolu anları şöyle anlattı: “Hatay’da sis çok fazla oluyor. Eşimle dumanın başta sis olduğunu düşündük. 2-3 dakika geçmeden alevlerin oturduğumuz apartmana doğru hızlı bir şekilde yaklaştığını gördük. Rüzgar da çok şiddetliydi ve alevler inanılmaz bir hızla ilerliyordu. Can havliyle küçük oğlumu kucağıma aldım, eşim ve diğer oğlumla birlikte apartmandan aşağıya indik. Ancak alevin peşimizden ilerlediğini fark ettik. Küçük oğlum kucağımdaydı eşime ve diğer oğluma sürekli; ‘Kaçın çabuk olun’ diyebildim. Yaşadığımız çok korkunçtu. Eşim ve çocuklarım hâlâ o korkuyu atmış değiller. Yangının da birileri tarafından bilinçli çıkarıldığı kesin. Çünkü yangın ilk çıktığı yerlerle bizim burada yanan yerinin arasında mesafe çok fazla. Alevler ormanın tam ortasında yükseliyordu, birileri ormanın tam ortasında yangını başlatıp kaçmış.”

3 bin fidan dikilecek

Hatay Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri tarafından yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: “Hatay’da çıkan orman yangınlarında yaklaşık 300 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bakanlık tarafından açıklandı. Bu da yaklaşık 3 bin fidana denk geliyor. Yeniden ağaçlandırılması için yaklaşık 3 bin fidan dikilecek. Bunun için de yaklaşık 3-4 aylık bir zaman gerekiyor. Çünkü yanan bölgelerdeki ağaçların önce kesilmesi gerekiyor sonra alanın temizlenmesi lazım bu işlemler bitikten sonra dikim yapılacaktır.”

‘Ağaçların eski haline gelmesi 40 yıl demek’

Çıkan yangında bahçeleri zarar gören Nedime Tören(67) ve Ahmet Tören(74) çiftçi de ağaçların yok olmasına çok üzüldüklerini söyledi. Tören çifti “İnsan neden doğaya düşman, bu güzelliğe nasıl kıydılar” diyerek yangına isyan etti.

Nedime Tören, “Ben 25 yıl önce bu evi alırken özellikle ormanlık alanda olsun istedim. Her sabah bu ağaçlarla gözlerimi açıyordum. Erken kalkıp balkondan ormanlık alandan nefes alıyordum ama nefesimizi kestiler. Canıma zarar gelmedi ama ciğerimiz yandı. Bu ağaçların yeniden dikilip büyümesini görmeye ömrümüz yetmez” dedi.

Ahmet Tören de ormanların bilerek yakıldığını belirterek şunları söyledi: “Bu ağaçların eski haline gelmesi 40 yıl demek. Yazıktır günahtır. Bu görüntüler bizi bitirdi. Ağaçlar olmazsa insanoğlu yaşayamaz ama insanoğlu olmazsa ağaçlar yaşar. Biz doğadan çok kendimize zarar veriyoruz. Ama farkında değiliz. “