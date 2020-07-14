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14.07.2020 - 16:56 | | DHA

Yangına 7 TOMA ile müdahale edildi! Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Tunceli’de, yapımı süren kültür merkezinin çatı katında çıkan yangında alevler arasında mahsur kalan 2 işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, 7'si TOMA, 13 araçla müdahale edilerek, güçlükle kontrol altına alındı.

Yangına 7 TOMA ile müdahale edildi! Mahsur kalan 2 işçi kurtarıldı

Yangın, öğle saatlerinde kent merkezindeki Moğultay Mahallesi'nde yapımı süren 4 katlı kültür merkezinin çatı katında meydana geldi. İşçilerin çalıştığı esnada inşaatın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangının hızla büyümesiyle işçiler alevler arasında mahsur kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye aracının merdiveniyle çatı katına ulaşan ekipler, yangında mahsur kalan 2 işçiyi kurtardı. İşçiler, olay yerindeki sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastane götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İTFAYE YETERSİZ KALINCA YANGINA 7 TOMA İLE MÜDAHALE EDİLDİ

Çatı katındaki işçilerin kurtarılmasının ardından yangına müdahale eden 5 itfaiye aracının yetersiz kalması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile İl Jandarma Komutanlığı'na ait itfaiye aracı sevk edildi. TOMA'lar ve itfaiye araçlarıyla yapılan müdahalede yangın 1 saatlik çalışmayla güçlükle kontrol altına alındı. Ekiplerin yoğun müdahalesiyle yangının çevredeki binalara sıçramadan söndürülmesi olası faciayı önledi.

 

 

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