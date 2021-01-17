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17.01.2021 - 05:27 | | DHA

Yangına müdahaleye hatalı park engeli

Avcılar'da sokağa çıkma kısıtlaması sürerken bir binanın çatı katında mangalda et pişirilirken çıkan yangında çatı tutuştu.

Yangına müdahaleye hatalı park engeli

İtfaiye ekipleri kısa sürede mahalleye ulaşırken sokaktaki araçların hatalı ve gelişi güzel park edilmesi nedeniyle görevliler binanın önüne ulaşmakta zorlandı.

MANGAL YANGINA NEDEN OLDU

Ambarlı Mahallesindeki Aşık Veysel Sokakta bulunan 4 katlı binanın üst katında oturan Suriyeli oldukları belirtilen bir ailenin fertleri saat 20.00 sıralarında mangalda et pişirmeye başladı. Kısa süre sonra alev alan mangaldan sıçrayan kıvılcımlar çatının tutuşmasına neden oldu. Binanın çatısı kısa sürede alev alev yanmaya başladı. İhbar üzerine itfaiye araçları kısa sürede mahalleye ulaşırken ekipler otomobil ve hafif ticari araçların gelişi güzel park edilmesi nedeniyle ilerleyip dönüş yapmakta zorlandı. İtfaiye araçlarının sirenleri çalınarak bu otomobillerin sürücülerinin gelerek yolu açması düşünüldü. 

Yangına müdahaleye hatalı park engeli

İTFAİYE EKİPLERİNE HATALI PARK ENGELİ

Alevler giderek tüm çatıyı kaplamaya başlarken sürücülerin bir türlü gelmediğini gören çevrede oturanlar otomobil ve hafif ticari araçları kaldırarak kenara çekmeye çalıştı. Gelen Avcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri de plakalardan araç sürücülerine ulaşmak istedi. Araçların insan gücü ile kaldırılarak kenara alınmasından sonra itfaiye araçları binaya ulaşarak yangını kısa sürede söndürdü. Bu arada sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen evlerinden çıkan vatandaşların olanları izlemeye ve cep telefonları ile görüntülemeye çalıştığı görüldü.

Yangına müdahaleye hatalı park engeli

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