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25.05.2020 - 23:05 | | AA

Yangında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu

Mersin'de yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

Mezitli ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki apartmanın 6. katındaki daireden dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını diğer dairelere sıçramadan kontrol altına aldı.

Kimsenin olmadığı evdeki "Balkız" adlı kedi, ekipler tarafından kurtarılarak ev sahibi Seher İlik'e teslim edildi.

Yangında mahsur kalan kedinin yardımına itfaiye koştu



Kediyi görünce sevinç yaşayan İlik, ekiplere teşekkür ederek, "Benim canım neyse o da bizim için oydu. Torunumun kedisi. Ona hiç kıyamazdık. Allah korudu." dedi.

Yangının nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Yangında mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardıMersin'de yangın çıkan evde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
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