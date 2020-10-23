'Yangınlar yoğun tahribat yaptı'

Toplam 196 tespit ve izleme yapıldığını belirten dernek, 47 orman yangınıyla en az 550 hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı. Dernek, maden ocaklarının kapasite artırımıyla ilgili 18, sanayi tesisleriyle ilgili 12, yaban hayatı tehlikesiyle ilgili de 10 tespit yapıldığını açıkladı. Dernek, sanayi tesislerinin orman ekosistemi üzerine yarattığı baskıyla ilgili 10 bulgu, avlanmayla ilgili 5, define çeteleriyle ilgili de 6 tehdit saptandığını belirtti.

Pandemi faktörü

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği Başkanı Banu Uspeder, “30 gönüllü ile bölgede sürekli araştırma yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle ormana yönelim arttı. Yangınlardaki artışın bir nedeni de ormana yönelimin artması” dedi.

Kuraklık kirlilik ve yangınlar

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği; 7 Temmuz’da Gelibolu İlgardere’deki orman yangınını, 21 Temmuz’da kuruyan Pabuçdere barajını, 5 Ağustos’ta Aydos orman yangınını, 23 Ağustos’ta Dilovası- Eynerce Deresi’ndeki kirlenmeyi, 10 Eylül’de taş ocakları tehdidini, 12 Eylül’de Çatalca Kalfaköy’deki taş ocağı büyümesini örnek göstererek bölgenin korunması gerektiğini vurguladı.