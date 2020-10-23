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23.10.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

'Yangınlar yoğun tahribat yaptı'

Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan yeşil alanların korunması için kurulan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, ilk raporunu açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan raporda iklim koşullarının orman yangınları için elverişli olması, şiddetli rüzgarlar, iklim krizi ve ormanlardaki yoğun tahribata değinildi.

'Yangınlar yoğun tahribat yaptı'
GÖKHAN KARAKAŞ İstanbul

 

Toplam 196 tespit ve izleme yapıldığını belirten dernek, 47 orman yangınıyla en az 550 hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı. Dernek, maden ocaklarının kapasite artırımıyla ilgili 18, sanayi tesisleriyle ilgili 12, yaban hayatı tehlikesiyle ilgili de 10 tespit yapıldığını açıkladı. Dernek, sanayi tesislerinin orman ekosistemi üzerine yarattığı baskıyla ilgili 10 bulgu, avlanmayla ilgili 5, define çeteleriyle ilgili de 6 tehdit saptandığını belirtti.

Pandemi faktörü

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği Başkanı Banu Uspeder, “30 gönüllü ile bölgede sürekli araştırma yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle ormana yönelim arttı. Yangınlardaki artışın bir nedeni de ormana yönelimin artması” dedi.

Kuraklık kirlilik ve yangınlar

Kuzey Ormanları Araştırma Derneği; 7 Temmuz’da Gelibolu İlgardere’deki orman yangınını, 21 Temmuz’da kuruyan Pabuçdere barajını, 5 Ağustos’ta Aydos orman yangınını, 23 Ağustos’ta Dilovası- Eynerce Deresi’ndeki kirlenmeyi, 10 Eylül’de taş ocakları tehdidini, 12 Eylül’de Çatalca Kalfaköy’deki taş ocağı büyümesini örnek göstererek bölgenin korunması gerektiğini vurguladı.

Şehit Esma Çevik'in babaevine asılan bayrağı yer atan kadın kameradaİstanbul Sultangazi'de Şehit Esma Çevikin babasının ikamet ettiği evin penceresine asılan Türk bayrağı, bir kadın tarafından kopartılarak yere atıldı. O anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Hüseyin Akgül, Acı bitmeden yeni bir acı yaşadım" dedi.
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