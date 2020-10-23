'Yangınlar yoğun tahribat yaptı'
Marmara Bölgesi’nin kuzeyinde yer alan yeşil alanların korunması için kurulan Kuzey Ormanları Araştırma Derneği, ilk raporunu açıkladı. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarını kapsayan raporda iklim koşullarının orman yangınları için elverişli olması, şiddetli rüzgarlar, iklim krizi ve ormanlardaki yoğun tahribata değinildi.
Toplam 196 tespit ve izleme yapıldığını belirten dernek, 47 orman yangınıyla en az 550 hektar alanın zarar gördüğünü vurguladı. Dernek, maden ocaklarının kapasite artırımıyla ilgili 18, sanayi tesisleriyle ilgili 12, yaban hayatı tehlikesiyle ilgili de 10 tespit yapıldığını açıkladı. Dernek, sanayi tesislerinin orman ekosistemi üzerine yarattığı baskıyla ilgili 10 bulgu, avlanmayla ilgili 5, define çeteleriyle ilgili de 6 tehdit saptandığını belirtti.
Pandemi faktörü
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği Başkanı Banu Uspeder, “30 gönüllü ile bölgede sürekli araştırma yapıyoruz. Koronavirüs nedeniyle ormana yönelim arttı. Yangınlardaki artışın bir nedeni de ormana yönelimin artması” dedi.
Kuraklık kirlilik ve yangınlar
Kuzey Ormanları Araştırma Derneği; 7 Temmuz’da Gelibolu İlgardere’deki orman yangınını, 21 Temmuz’da kuruyan Pabuçdere barajını, 5 Ağustos’ta Aydos orman yangınını, 23 Ağustos’ta Dilovası- Eynerce Deresi’ndeki kirlenmeyi, 10 Eylül’de taş ocakları tehdidini, 12 Eylül’de Çatalca Kalfaköy’deki taş ocağı büyümesini örnek göstererek bölgenin korunması gerektiğini vurguladı.