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20.09.2020 - 07:00 | | AYKUT YILMAZ Ankara

Yapı denetçilerine şantiyede şiddet

İnşa edilen binaları proje ve temel atma aşamasından başlayarak, müşteriye teslime hazır hale geldiği son aşamaya kadar denetleyen yapı denetçilerine son dönemde şiddet ve baskı arttı. Son olay Ankara’da yaşandı.

Yapı denetçilerine şantiyede şiddet
AYKUT YILMAZ Ankara

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Saraçoğlu, müteahhidin imara aykırı uygulamasına karşı çıkan Ankara Şube Başkanları inşaat mühendisi M. Emin Kulakoğlu ile beraberindeki mühendislerin, şantiyede saldırıya uğradığını açıkladı.

‘Zor kurtulmuşlar’

Mamak’ta yeni başlamış bir binada, temel bitişik bir istinadı yapmadan müteahhidin temel betonunu atmak istemesi üzerine denetçilerin karşı çıktını belirten Saraçoğlu  olayı şöyle aktardı: “Denetçi şube başkanımız, bunun doğru bir davranış olmadığını, konuyu belediyeye ileteceğini söylemiş ve durumu belediye ile paylaşmış. Bunun üzerine müteahhit, şube başkanımızı arayarak ‘Yarın gelin. Nasıl yapacağımızı bize anlatın’ demiş. Ertesi gün, şube başkanımızla beraber inşaat mühendisi denetçi ve iş takipçisi ile birlikte inşaata gitmişler. Şube başkanımız ve beraberindeki denetçi ile çalışanlar oturup çözüm bulma niyetindeyken, müteahhittin işareti ile hiç tanımadıkları kişilerin küfür, tekme-tokat saldırısına maruz kalmışlar. Kaçmaya çalışmış olmalarına karşın darplardan kurtulamamışlar, canlarını zor kurtarmışlar.”

‘Can güvenliği’ talebi

Yapı denetim kuruluşlarının artık Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yaptığı kura ile belirlendiğini hatırlatan Tekin Saraçoğlu şunları söyledi: “Yeni düzenlemeyle yapı denetimciler ne olursa olsun taviz vermez oldu. Böylece gerginlikler arttı. Biz halkın güvenli konutlarda yaşaması için hizmet sunmaktayız. Öncelikle yapı denetçilerinin can güvenliği yasal olarak teminat altına alınmalı.”

 

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