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30.01.2020 - 16:26 |

Yaralı çakala belediye sahip çıktı

Bursa'da Oylat bölgesinde ormanlık alanda baygın halde bulunan yaralı çakal, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezinde tedavi altına alındı.

Yaralı çakala belediye sahip çıktı

Bölgenin en donanımlı hayvan bakım ve tedavi merkezine sahip olan İnegöl Belediyesi, bugün Oylat mevkiinde yaralı halde bulunan çakalın tedavisi için seferber oldu. Ormanlık alanda vatandaşların fark edip ihbârı üzerine Sahipsiz Hayvanlar Bakım ve Tedavi Merkezi ekipleri bölgeye giderek baygın haldeki çakalı buldu. Yaralı olduğu görülen hayvan, ekipler tarafından araca alınarak Halhalca yolu üzerindeki barınağa getirildi. Çakalın tedavisi için burada veteriner ekipleri seferber oldu. Yabanî hayvanın durumu hakkında Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne de bilgi verildiği açıklandı. Tedavisinin ardından çakalın ormana bırakılacağı bildirildi.

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