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12.10.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Yararlı mı masraflı mı?

İBB, yol kenarlarındaki dikey bahçeleri fazla maliyetli olduğu gerekçesiyle kaldırarak, yerine grafiti projesi başlattı. Sökülen bitkilerin gürültü ve egzozu emdiğini savunanlar ise çalışmayı eleştirdi

Yararlı mı masraflı mı?
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki karayollarının duvarlarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak, yerine “Konuşan Duvarlar Projesi” kapsamında grafiti projesini hayata geçirdi. Projenin ilk etabı dün İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’in katılımıyla Fikirtepe’de düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Proje sayesinde dikey bahçelerin bakım maliyetlerinden tamamıyla tasarruf edileceğini kaydeden Seçkin, “İstanbul’da yaklaşık 46 bin metrekareye yakın yeşil alan duvarımız var. Hepsini incelediğimizde yıllık 12 milyon gibi bir masrafı olduğunu tespit ettik. Kimyasal açıdan da ciddi bir ilaçlama ve ekosistem açısından da bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Bu masrafları üst üste koyduğumuz zaman yaklaşık aynı miktarda parayla 400 bin metrekare aktif yeşil alanlar yapabileceğimizi fark ettik” dedi.

‘Bilimsel yaklaşımla yapılmıştı’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı eleştirdi: “İBB, bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu.” Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de “Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak” açıklamasını yaptı.

Yararlı mı masraflı mı

 

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ekim 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 605 Kovid-19 testi yapıldı, 1614 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 58 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1417 oldu. Son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Bakan Koca, "Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü." dedi.
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