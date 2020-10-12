Yararlı mı masraflı mı?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, il genelindeki karayollarının duvarlarında bulunan dikey bahçeleri yüksek maliyet gerekçesiyle kaldırarak, yerine “Konuşan Duvarlar Projesi” kapsamında grafiti projesini hayata geçirdi. Projenin ilk etabı dün İBB Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanı Prof. Dr. Yasin Çağatay Seçkin’in katılımıyla Fikirtepe’de düzenlenen programla kamuoyuna tanıtıldı. Proje sayesinde dikey bahçelerin bakım maliyetlerinden tamamıyla tasarruf edileceğini kaydeden Seçkin, “İstanbul’da yaklaşık 46 bin metrekareye yakın yeşil alan duvarımız var. Hepsini incelediğimizde yıllık 12 milyon gibi bir masrafı olduğunu tespit ettik. Kimyasal açıdan da ciddi bir ilaçlama ve ekosistem açısından da bir takım sıkıntıları beraberinde getiriyordu. Bu masrafları üst üste koyduğumuz zaman yaklaşık aynı miktarda parayla 400 bin metrekare aktif yeşil alanlar yapabileceğimizi fark ettik” dedi.

‘Bilimsel yaklaşımla yapılmıştı’

Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar, başlatılan çalışmayı eleştirdi: “İBB, bakımı zor ve pahalı diye yol kenarlarındaki yeşil alanlara alternatif bu boyalı çirkin duvarları sunmuş İstanbullulara. Keşke bunların yerine gürültü bariyeri yapsaydı daha çevreci ve fonksiyonel olurdu.” Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen de “Bu sökülen bitkiler sadece doğa dostu bir peyzaj değildi. Trafik gürültüsü ve egzoz gazını emmesi için bilimsel bir yaklaşımla yapılmıştı. Sökülüyor, yerini kimyasal boya ve duvar alacak” açıklamasını yaptı.