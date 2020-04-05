Yarasa çorbası nedir, ne oluyor? " Koronavirüs " yarasa çorbasından mı bulaşıyor?

Yeni yayınlanan bir makalede Çinli bilim adamları, ölümcül virüsün yarasalardan yayılmış olabileceği üzerinde durdu. Wuhan halkının sıklıkla tükettiği yarasa çorbasının hastalığın yayılmasına neden olmuş olabileceği ileri sürüldü. China Science Bulletin dergisinde salı günü yayınlanan makalede, yarasaların taşıyıcı olabileceğine değinilirken, İngiliz Daily Star gazetesi de, Wuhan'da halkın yarasa çorbarına olan düşkünlüğünün altını çizdi.

Sosyal medyada yayınlanan ve iki gün içerisinde binlerce paylaşılan görüntülerde, bir genç kızın, içerisinde çeşitli canlıların da olduğu bir yarasa çorbası içtiği görülüyor. Başta virüsün sadece hayvandan insana bulaşabildiği açıklanmıştı. Ancak eldeki vakalar, insandan insana bulaştığını da gösteriyor.

YARASA ÇORBASI NEDİR?

Yarasa etinin güçlü ve hoş olmayan bir kokusu vardır. Onu atmak için yarasa gövdeleri, biber ve sarımsak özel bir sos ile ıslatılır.Yarasalar sadece çorbaya ilave değildir. Onlar da kızarmış ve daha sonra baharatlı bir sos ile masaya servis edilir.

KORONAVİRÜS SEBEBİ YARASA ÇORBASI MI?

Çin'in Wuhan kentinde ilk kez Aralık ayında ortaya çıkan, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan ve '2019-nCoV' olarak adlandırılan virüse yakalanan kişi sayısı 571 kişiye yükseldi. Ülke genelindeki 25 farklı eyalet ve kentte yeni koronavirüs bulaşan kişilerden 95’inin durumunun ağır olduğu bildirdi. Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı.

Bugüne kadar virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 17’e ulaştı. Öte yandan, virüsün bulaştığı kişilerle temasa geçen 5 bin 897 kişiden 4 bin 928’i müşahade altına alındı.

Birkaç hafta içerisinde hızla yayılan virüse, Çin'in dışındaki ülkelerde de rastlanmaya başlandı. Dün itibariyle Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi’nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore’de 1’er kişide, Taylan’da 3 kişide tespit edildi.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Virüsün ortaya çıktığı Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde salgının yayılmasını önlemek için alınan tedbirler arasına ulaşımın durdurulması da eklendi. Kente bugün itibariyle, otobüs, metro, feribot seferleriyle hava yolu ve demiryollarının dış hat seferleri ikinci bir talimata kadar kapatıldı.

Vuhan yerel hükümet departmanlarından yapılan açıklamayla halktan “özel bir nedeni olmaması durumunda” şehri terk etmemesi ve tüm halkın maske takması talep edildi.

Bu arada, kente 22 Ocak-8 Şubat tarihleri arasında grup tur hizmeti verecek bütün turizm acentelerinin faaliyetleri ikinci bir açıklamaya kadar askıya alındı.

Çinli yetkililer virüse yakalanan 500'den fazla kişi tespit ettiklerini söylüyor. BBC'ye konuşan sağlık uzmanları ise Çin hükümetinin açıkladığı verilerin salgının gerçek boyutlarını yansıtmadığını ve virüsün en az 2 bine yakın kişiye bulaşmış olabileceğini belirtiyor.

Bu yeni ortaya çıkan ve zatürre belirtilerine yol açan virüs, dünya çapında sağlık uzmanlarını alarma geçirdi. Çin Sanayi ve Enformasyon Bakanlığı, 2019-nCoV virüsü nedeniyle büyük çaplı maske taleplerinin karşılanması için maske üretimi konusunda acil durum koordinasyonu başlattı.

Bakanlığın tüm eyaletlerde maske üretimini hızlandırmak için yerel maske üreticilerini koordine edeceği belirtildi.