Yardım parası sorgulama ekranı! Ne zaman, kimlere verilecek? 1000 TL yardım parası nasıl alınır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ihtiyaç sahiplerine 1000 TL'lik yardımlar yapılacağını duyurmuştu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ise konu ile ilgili detayları açıkladı. Bakan Selçuk, ödemlerinin ne zaman başlayacağını bildirdi. Peki yardım parası ne zaman verilecek?

YARDIM PARASI NE ZAMAN VERİLECEK?

Söz konusu destekten yararlanmak için vatandaşların herhangi bir yere başvuru yapmasına gerek olmadığını belirten Bakan Selçuk, ödemelerin bu ayın sonunda başlayacağını açıkladı.

SOSYAL YARDIMI KİMLER ALACAK?

Selçuk, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında; halihazırda Bakanlığımızın düzenli sosyal yardımlarından faydalanan ihtiyaç sahibi 2 milyon hanenin tamamı 1000'er lira nakdi destekten yararlanacaktır." dedi.

SOSYAL YARDIM BİLGİLERİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı bir hizmettir. Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları İstihdam Başvuru Sorgulama, Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınları Ücretsiz Seyahat Kartı Başvuru Sorgulama Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında İşe Yerleştirme Tercih İşlemleri, Gelir Testi Sonucu Sorgulama gibi Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama işlemi d e Devlet sistemi üzerinden yapılır.

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