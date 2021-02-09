Güney Kampus Meydanı’nda bir araya gelen akademisyenler dün yine rektörlük binasına sırtlarını dönerek sessiz bir eylem gerçekleştirdi. Twitter’da “Diriliyoruz” hesabının kullanıcısı M.Ü. ve “Boğaziçi Dayanışması” hesabının kullanıcısı B.B. “suç işlemeye tahrik” suçlamasıyla tutuklandı. Kadıköy’deki Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde ise gözaltına alınan 61 kişiden 33’ü tutuklanmaları talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Öte yandan Melih Bulu’nun rektör yardımcıları belli oldu. Rektör yardımcılığı görevine Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu ile Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Naci İnci getirildi. Üniversiteden yapılan bir başka yazılı açıklamada ise Boğaziçi Üniversitesi’nin mevcut kampüslerinden taşınarak farklı semtlerde bulunan mekanlarda yeni kampüslere yerleşeceği yönünde son günlerde yapılan yorumların gerçeği yansıtmadığı bildirildi. Açıklamada, üniversitenin, altı kampüsü (Güney, Kuzey, Uçaksavar, Hisar, Kandilli, Kilyos) ve ek bina, tesis alanlarıyla (İznik, Tarsus, Arnavutköy) toplamda 1 milyon 816 bin 45 metrekare kampüs alanı ile faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedildi.

Bu arada aralarında Zülfü Livaneli, Ahmet Ümit’in de bulunduğu 147 yazar Boğaziçililere destek açıklaması yaptı.