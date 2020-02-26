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26.02.2020 - 11:46 | | DHA

Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı

İstanbul Fatih'te eli sopalı bir kişi yolda yürüyen kadının önce üzerine yürüdü sonra tekmeler savurdu. Durumu farkeden çevredekiler saldırganı feci şekilde dövdü.

Yarı çıplak adam yolda yürüyen kadına saldırdı! Saniyeler sonra ortalık karıştı

Fatih'te güvenlik kamerasına yansıyan olay geçtiği cumartesi akşam saatlerinde meydana geldi. Çevreye tehditler savuran yarı çıplak bir kişi elinde sopayla yolda yürüyen bir kadına saldırdı.

Kadının önce üzerine yürüyen saldırgan daha sonra tekmeler savurdu, sopayla kadına vurmaya çalıştı. Ne olduğunu anlamayan kadın uzaklaşmaya çalıştı. Olayı gören çevredekiler saldırgana müdahale etti. Önce bir taksi şoförü geldi, ardından bir kaç kişi daha geldi. Saldırgana feci şekilde dövüldü. Saldırganı araya girenler kurtardı. Dayak yiyen saldırgan kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

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