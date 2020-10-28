Yarı çıplak halde 5. kattan düşmüştü! Şüpheli kuzenler tutuklandı

5. kattan düştükten sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesi veren 20 yaşındaki Mehmet Coşkun Kızık’ın annesi Hatice Çimen, oğlunun düşmediğini, kuzenleri tarafından kablo ile darp edildikten sonra balkondan atıldığını iddia ederek şikayetçi olmuştu.

Olayın ardından polis tarafından gözaltına alınan Ö.K. ve İ.K. emniyetteki sorgularının ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.