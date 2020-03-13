Yarım asır sonra tekrar gördü! Baraj suyu çekildi ortaya çıktı

Denizli Buldan'a yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Derbent Mahallesi'nin bulunduğu bölge, 1967'de baraj yapılacağı için istimlak edildi. O dönem yaklaşık 1000 nüfusa sahip, 250 hane olan, içinde jandarma karakolu, sağlık ocağı ve caminin de bulunduğu Derbent Mahallesi, Buldan- Sarıgöl yolu kenarına taşındı. Mahallenin taşınmasının ardından barajda da su tutulmaya başlanınca eski mahallenin olduğu alan, sular altında kaldı. Zamanla kuraklık nedeniyle baraj göletinde su azalmaya başlayınca eski yapılar da ortaya çıktı. Suyun tamamen çekilmesiyle ayakta kalan cami minaresi ve yıkık evlerin kalıntıları, 53 yıl sonra gün yüzüne çıktı. Daha önce balıkçılık da yapılan barajın bulunduğu bölgede, minare yanındaki terk edilen kayık da dikkat çekti.



İNŞAATINDA ÇALIŞTIĞI MİNAREYİ SULARIN ÇEKİLMESİYLE GÖRDÜ



Duran Büyükgürsoy (79), suların çekilmesiyle minarenin ortaya çıktığını belirterek, "Ben gençken burası baraj ilan edildi. İnşaatında çalıştım. Evlerimizi yeni yere taşıdık. Daha sonra eski evlerimiz baraj suyu altında kaldı. Kuraklık nedeniyle sular yaklaşık 300 metre geriye kadar çekildi. Eskiden su seviyesi minarenin şerefesi hizasına kadar çıkıyordu. Kuraklık olunca sular çekildi. İnşaatında çalıştığım minare ortaya çıktı" dedi.



Çocukluğunun sular altında kalan mahallede geçtiğini anlatan Mustafa Akten (64) ise "Kuraklık nedeniyle sular yükselmiyor. Aksine geri çekiliyor. Buradan taşınanların bazıları yeni mahalleye bazıları da başka yerlere gitti. Eskiden 1000'e yakın nüfus vardı. Jandarma karakolu, sağlık ocağı, tarım kredi kooperatifi vardı. Burası merkez bir köydü, ilçenin en büyük ikinci köyüydü. Ayakta kalan minarede suların çekilmesiyle tamamen ortaya çıktı" diye konuştu.