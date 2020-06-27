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27.06.2020 - 08:09 | | İHA

Yarım asırlık asker uğurlama merasimi korona virüs tedbirleri ile yapıldı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy'de yarım asırlık asker uğurlama töreni korona virüs tedbirlerine uyularak yapıldı.

Yarım asırlık asker uğurlama merasimi korona virüs tedbirleri ile yapıldı

Köy meydanında toplanan askerler korona virüs tedbirleri kapsamında maskelerini takarak ve sosyal mesafeye koruyarak dizildiler. Köylüler sosyal mesafeyi koruyarak meydanda dua ettiler. Ardından askerler için para toplandı. Toplanan paralar askerlere teslim edildi. Köylüler yarım asırdır devam eden bu geleneği yaşatmaya devam edeceklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünyaya örnek teşkil eden bir mücadele yürüttükGelen bir son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden gençlerle bir araya geldi. Erdoğan, "Günlük vaka ve ölüm sayısının henüz istediğimiz seviyelere düşmemiş olması dikkati ve tedbiri elden bırakmamamız gerektiğine işaret ediyor." dedi. Sosyal medya ilgili soruyu yanıtlayan Erdoğan, "Milletimizi güvenilir bir internet mecrasına yapacağımız yasal düzenlemelerle kavuşturacağız." ifadelerini kullandı.
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