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26.10.2020 - 09:41 | | DHA

Yarım saatte 100 bin liralık hırsızlık!

İstanbul Avcılar’da bir kişi, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve dizüstü bilgisayarı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı saniye saniye evin güvelik kamerasına yansıdı.

Yarım saatte 100 bin liralık hırsızlık!

Olay, cumartesi günü saat 19.20'de Hasan Ünal Caddesi'nde bulunan evde yaşandı. İddiaya göre; bir kişi kimsenin olmadığını fark ettiği evin bahçesine atladı. Şüpheli, sağı solu iyice gözetledikten sonra bir üst kata tırmandı. Yaklaşık yarım saat sonra tırmandığı yerden çantayla aşağı inen şüpheli, bahçeden çıkarak kayıplara karıştı.

Ev sakinleri, bir süre sonra geldiklerinde evin karıştırılmış olduğunu fark etti. Yaptıkları kontrolde, 100 bin lira değerinde ziynet eşyası ve bilgisayarın yerinde olmadığını anladılar. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisinin güvenlik kameralarına yakalandığını belirledi.

O ANLAR KAMERADA YANSIDI

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin evin bahçesine atladığı, çevreyi iyice gözetlediği görülüyor. Şüphelinin, duvara tırmanarak bir üst katta çıktığı ve yarım saat sonra elinde çantayla indiği, duvardan atlayarak ortadan kaybolduğu kameraya yansıyor.

Polisin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Üçüzlerinden virüs kapan doktor: O zorlukları kimsenin yaşamasını istemiyorumDiyarbakır’da görevli Dr. Hamdullah Dalgıç'ın (28), koronavirüsle mücadelede ettiği dönemde, eşi Semanur Dalgıç (20), salgına yakalandı. Eşi farklı bir evde karantinaya alınırken, Dr. Dalgıç, annesi Remziye Dalgıç (58) ile birlikte üçüzlerine baktı. Daha sonra üçüzlerinin de enfekte oldukları anlaşılınca, test yaptıran Dalgıç ve annesinin de koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı. Yaşadığı zorlukları kimsenin çekmemesi için tedbirlere önem verilmesi gerektiğini anlatan Dr. Hamdullah Dalgıç, "Koronavirüse yakalandığım zaman geceleri uyuyamıyordum. Ağrım vardı, ateşleniyordum. Kimse size yardımcı olamıyordu. Eşiniz yok, anneniz pozitif, kimse yok, teksiniz evde. Büyük bir sıkıntı yaşadım. Bu zorlukları kimsenin çekmesini istemiyorum. Tüm halkımızın bu kurallara uymasını istiyoruz" dedi.
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