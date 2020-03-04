Yarın (5 Mart) hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu raporu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin iç ve batı kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz ile Eskişehir çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kıyı Ege’de kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın ve Muğla) beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli (21-50 Kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar ve küçük çaplı dolu yağışı riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Kıyı Ege, Batı ve Orta Akdeniz ile İç Anadolu’nun güney kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.



İSTANBUL 10°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) sabah saatlerinde sağanak yağışlı



ANKARA 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu



İZMİR 12°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel gece saatlerinde kuvvetli (21-50 Kg/m2) olması bekleniyor.