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29.01.2020 - 21:16 |

YARSAV üyesi firari eski hakim yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) mensup olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve yaklaşık 3 yıldır firari olarak aranan eski hakim Hüseyin Purtaş, Ankara'da yakalandı.

YARSAV üyesi firari eski hakim yakalandı

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, firari üst düzey FETÖ mensuplarının yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışmalar sırasında 3 yıldır firari olan YARSAV üyesi eski hakim Hüseyin Purtaş'ın Ankara'da olduğu belirlendi. Takibe alınan firari eski hakim, Mamak ilçesindeki bir alışveriş merkezinde gözaltına alındı.

Terör örgütünün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu belirlenen Purtaş'ın, örgütün "adalet yapılanması"nda üst düzeyde görev aldığı, hakim ve savcı evlerinden sorumlu olduğu belirtildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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