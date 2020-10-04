Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır? En Basit Yöntem İle Yaş Nasıl Hesaplanır?

Pek çok insan yaşını hesaplarken ya bir fazla ya da bir eksik çıkarır. Bu durum pek çok kişi arasında anlaşmazlık yaratır. Ancak basit bir şekilde yaşı ortaya çıkarmak mümkündür. Bu doğrultuda belli başlı bazı tarihleri ele almak suretiyle işlem yapılarak sonuç elde edilebilir.



Yaş Hesaplama Nasıl Yapılır?



İnsanlar genel olarak yaş hesaplama yaparken sadece tarihleri ele alır. Yani yılbaşında doğum tarihi ele alınmak suretiyle şu anki yaşanan yıl üzerinden çıkarma işlemi gerçekleşir. Ancak bu durum kesin yaşı vermez. Böyle bir işlem yapıldığında ya bir aşağısı ya da bir yukarısı çıkarılır. Bunun yerine gün ay ve yıl ile beraber doğum olarak yine gün ay ve yıl üzerinden çıkarma işlemi yapılarak sonuç elde edilir. Böylece bulunulan yıl içerisindeki aylar sürece girmeden tam olarak yaş ortaya çıkarılır.



En Basit Yöntem ile Yaş Nasıl Hesaplanır?



Birebir yöntem kullanmak suretiyle matematik ile yaş hesaplama yapılabilir. Ancak bu konuda Kesin bir sonuç alabilmek için, yaş hesaplama aracını kullanmak yeterlidir. Böylece detaylı olarak birçok farklı soruya cevap almak mümkün. Bunu yapabilmek için sadece kişinin doğum tarihine girmesi yeterlidir. Ancak özellikle gün ve ay ile beraber yıl eksiksiz ve doğru şekilde girilmelidir. Böylece yaş ile ilgili birçok farklı bilgiye sahip olmak mümkün olur.



- Kişinin yaşı ortaya çıkar.

- Gün alma durumu belirlenir.

- Haftanın hangi günü doğduğu anlaşılır.

- Bir sonraki doğum günü kalan gün sayısı hesaplanır.

- Yaşanılan gün sayısı ortaya çıkarılır.



Yaş Hesaplama



Yaş hesaplaması yaparken herhangi bir hata olmaması için, mutlaka gün ve ay ile yıl ele alınmalıdır. Özellikle hesaplama aracını kullanmak suretiyle, net olarak gerçek yaş ortaya çıkarılabilir. Üstelik gün ve ay ile beraber yıl bazında kişinin ne kadar gün yaşadığı da anlaşılabilir.