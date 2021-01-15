15.01.2021 - 10:11 | | AA
Yasa dışı bahise operasyon! 63 gözaltı kararı
Adana'da yasa dışı bahis oynattığı ileri sürülen kişilere yönelik soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı bahis oynatanlar ile bağlantılı olduğu değerlendirilen zanlılara yönelik çalışma başlattı.
Soruşturma kapsamında 63 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmesinin ardından ekipler, tespit edilen 70 adrese özel harekat polislerinin de katıldığı eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Ceyhan Devlet Hastanesi'ndeki ağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Şizofren evlat dehşet saçtı! 'Babamın öldüğünü bilmiyordum'Antalya'nın Manavgat ilçesinde babası İsmail Kuran'ı öldüren annesi Emine Kuran'ı da yaralayan şizofreni hastası Erdal Kuran'ın mahkemede; "Gidip mutfaktan bıçağı aldım, sonrasını hatırlamıyorum. Babamın öldüğünü Adana'da tedavi görürken telefonda gösterdiler, öyle öğrendim" dedi. Anne Emine Kuran ise gözyaşlarıyla oğlundan şikayetçi olduğunu belirterek "Babasını öldürdükten sonra bana da saldırdı, her yerimi kesti. Bu orada kalsın, orada bakarım ona ama evde bakamam. Önce Allah'a, sonra devlete emanet ediyorum" şeklinde konuştu.